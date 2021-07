Il team di sviluppatori di Google ha dato il via al rilascio nelle scorse ore di una nuova versione beta di Android Auto, l’applicazione studiata dal colosso di Mountain View per migliorare l’esperienza degli utenti quando sono in movimento, il tutto attraverso un’interfaccia semplificata, pulsanti grandi e l’immancabile supporto ai comandi vocali.

La nuova versione beta è la 6.7.1128 e ci permette di scoprire una nuova funzionalità che potrebbe essere presto messa a disposizione di tutti gli utenti.

Le novità della versione 6.7.1128 beta di Android Auto

Al momento, l’avvio o meno di Android Auto quando si collega lo smartphone è solitamente determinato dal sistema di infotainment della propria auto: per esempio, i veicoli di Subaru e Nissan lanceranno l’app non appena ci si connette tramite USB o Wi-Fi mentre quelli di Hyundai richiedono di passare manualmente alla sua visualizzazione.

Come apprendiamo da 9to5Google, il team di sviluppatori sta preparando una nuova impostazione chiamata “Initial Video Focus” che controlla se il veicolo deve aprirsi automaticamente ad Android Auto.

In particolare, dovrebbero essere tre le possibilità disponibili:

la prima lascia decidere all’unità principale, ossia una soluzione simile a quella attuale

la seconda si basa sull’ultimo utilizzo (si avvierà nel caso in cui Android Auto sia stata usata la volta precedente)

la terza avvia sempre Android Auto

Allo stato attuale non vi sono informazioni su quando questa nuova funzionalità potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti in una versione stabile dell’app.

Come scaricare la nuova beta

La versione 6.7.1128 di Android Auto Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google è già in fase di rilascio attraverso il Play Store per gli utenti che si sono iscritti al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare questa nuova versione dell’app può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad esso dedicata seguendo questo link).