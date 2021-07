Samsung Galaxy A10e, Xiaomi Mi MIX 2S, OnePlus 6 e OnePlus 6T stanno ricevendo nuovi aggiornamenti software: per i primi due si tratta di update importanti, con l’arrivo di Android 11 e della MIUI 12.5, mentre per gli altri due abbiamo novità “minori”.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A10e

Samsung Galaxy A10e inizia a ricevere l’aggiornamento ad Android 11 insieme alle patch di sicurezza di luglio 2021. Il nuovo firmware A102USQUBCUFC è in distribuzione negli USA, ma l’ultima release del robottino dovrebbe raggiungere altri Paesi nel giro di qualche giorno.

Le novità sono parecchie e comprendono tutti i perfezionamenti alla UI di Samsung, seppur in versione One UI Core vista la fascia di prezzo e le specifiche a disposizione, e i miglioramenti sotto al “cofano” di Android portati da Google. Sicuramente si tratta dell’ultima major release per lo smartphone di fascia bassa, uscito nell’estate 2019 con Android 9 Pie.

Novità aggiornamento Xiaomi Mi MIX 2S

Aggiornamento importante anche per Xiaomi Mi MIX 2S, che riceve la MIUI 12.5 in Cina in versione “Stable beta”. Si tratta della build V12.5.1.0.QDGCNXM, con novità per quanto riguarda le funzionalità e l’efficienza del sistema, con miglioramenti alle animazioni, ottimizzazioni varie, perfezionamenti alle gesture e molto altro (potete trovarle tutte qui).

Novità aggiornamento OnePlus 6 e OnePlus 6T

OnePlus 6 e OnePlus 6T si aggiornano con OxygenOS 10.3.12, che porta con sé le patch di sicurezza di luglio 2021 e poco altro. L’update richiede il download di circa 175 MB e in base al changelog comprende generici miglioramenti di stabilità e la soluzione ad alcuni bug noti e non specificati. Nessuna nuova funzione in arrivo.

Si rimane ovviamente su Android 10, visto che la beta di Android 11 è arrivata solo qualche giorno fa: per accogliere la release stabile è necessario attendere ancora qualche settimana.

Come aggiornare Samsung Galaxy A10e, Xiaomi Mi MIX 2S, OnePlus 6 e OnePlus 6T

Per aggiornare Samsung Galaxy A10e potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per aggiornare Xiaomi Mi MIX 2S potete invece recarvi in “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti”. La nuova OxygenOS 10.3.12 può essere scaricata dalle impostazioni di sistema oppure manualmente, attraverso lo zip incrementale (qui per OnePlus 6 e qui per OnePlus 6T).