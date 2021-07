Alla fine anche OnePlus 6 e OnePlus 6T sono finalmente pronti ad abbracciare le molte novità di Android 11 e della OxygenOS 11 grazie alla Open Beta 1 svelata dalla compagnia cinese nelle scorse ore.

OxygenOS 11 Open Beta 1 per OnePlus 6/6T

Ecco alcune delle più importanti novità presenti nella Open Beta 1 di OxygenOS 11 per OnePlus 6 e OnePlus 6T:

Sistema: aggiornamento a OxygenOS 11 nuova interfaccia grafica (UI)

Game Space nuovo sistema di notifiche mentre si gioca aggiunta della funzionalità di risposta rapida per WhatsApp e Telegram aggiunta di una nuova funzionalità per prevenire i falsi tocchi sul display mentre si gioca

Fotocamera aggiornamento della interfaccia dell’applicazione e di alcune funzioni

Modalità scura aggiunto il toggle rapido per attivare/disattivare la modalità scura aggiunto il supporto all’attivazione/disattivazione in fasce orarie prestabilite



Come aggiornare OnePlus 6 e OnePlus 6T

Se siete interessati a provare le novità di OxygenOS 11 e Android 11 con la Open Beta 1 per OnePlus 6 e OnePlus 6T, potete installare l’ultima major release di Android tramite i seguenti link:

Nel caso in cui vogliate tornare alla versione precedente di Android in quanto la Open Beta 1 non fosse ancora sufficientemente stabile per i vostri gusti, potete installare il package di rollback dai seguenti link:

Infine, vi ricordiamo che per entrambe le operazioni verrà richiesto il wipe completo delle informazioni salvate sul vostro smartphone; tenetelo bene a mente prima di lanciarvi ad installare la Open Beta 1 di OxygenOS 11.

