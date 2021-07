Il team di Google è al lavoro da diversi mesi su un sistema che sia in grado di consentire agli utenti di Google Chrome su Android di tenere traccia dei prezzi dei prodotti desiderati per trovare quelli migliori e in futuro potrebbero essere introdotte importanti novità.

Così come apprendiamo da Android Police, infatti, su Chromium Gerrit sono stati inseriti dei nuovi commit dai quali emerge che il colosso di Mountain View ha intenzione di introdurre una nuova funzionalità della lista della spesa su Google Chrome in versione mobile: il suo nome in codice è “Wall-e” e il suo obiettivo dovrebbe essere quello di collaborare con il tracker dei prezzi del browser per aiutare gli utenti a trovare i prodotti desiderati al costo più basso.

Stando a quanto si apprende, nel momento in cui tale nuovo sistema sarà implementato nel canale Canary del browser, sarà possibile testarlo abilitando un apposito flag:

Ecco come Google Chrome dovrebbe aiutare nello shopping

Al momento non vi sono certezze su come funzionerà ma, sulla base di quanto è possibile apprendere dal codice, si può avanzare un’ipotesi: quando si ha una scheda di un prodotto aperta con il monitoraggio dei prezzi attivato, Google Chrome terrà d’occhio le offerte ad esso relative e, nel caso in cui il browser dovesse trovare uno sconto, avviserà immediatamente l’utente del calo del prezzo.

L’utente avrà pertanto la possibilità di scegliere di salvare il prodotto per dopo oppure di ignorare la notifica e, nel caso in cui decida di salvarlo, Google Chrome aggiungerà l’elemento nella sezione dei segnalibri (che andrà riempiendosi man mano che si continuano a salvare i prodotti in vendita trovati attraverso il browser, il tutto con un ordine cronologico).

Resta da capire se Google Chrome sincronizzerà la cartella della lista della spesa tra le varie piattaforme. Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.