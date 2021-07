Petal Maps continua a crescere e migliorare grazie agli sforzi di Huawei. L’app per la navigazione, concorrente di Google Maps a disposizione sui dispositivi con Huawei Mobile Services e AppGallery, accoglie in questi giorni alcune interessanti novità: andiamo insieme a scoprirle.

Le novità di Petal Maps tra foto, servizi, prezzi e prenotazioni

Huawei punta molto su Petal Maps e lo dimostrano le ultime novità disponibili all’interno dell’applicazione, scaricabile gratuitamente da AppGallery: sono state fatte diverse aggiunte per quanto riguarda hotel, ristoranti, bar, negozi e non solo. Per diversi hotel sono stati inseriti foto, servizi offerti ed eventuali regolamenti, metodi di pagamento accettati, stelle e persino una sezione per prenotare una notte (con relativo costo).

I ristoranti hanno ora i punteggi medi e la quantità delle recensioni da siti esterni, fotografie dei locali e dei piatti, il menu coi prezzi e altri dettagli (non tutti); tanti i negozi che possono contare almeno su una descrizione, in certi casi anche i più piccoli. I luoghi significativi e i monumenti, come ad esempio il Colosseo, hanno un’icona personalizzata con orari, indirizzi email per informazioni e molto altro.

Parchi, stadi, scuole, università, parcheggi, aeroporti e non solo dispongono di dettagli sempre più completi, come le dimensioni precise e i luoghi correlati. Nelle prossime versioni potrebbero arrivare inoltre le mappe offline, la possibilità di segnalare le informazioni sulle strade, segnalare autovelox, lavori in corso, incidenti, costi delle stazioni di rifornimento, oltre a costanti miglioramenti nella qualità delle mappe stesse, soprattutto nelle grandi città e nelle capitali europee.

Previous Next Fullscreen

Insomma, Huawei sta continuando ad allargare le funzionalità di Petal Maps e non sembra avere intenzione di fermarsi. Potete trovare l’ultima versione di Petal Maps su Huawei AppGallery.

grazie a Nicolò C. per la segnalazione e gli screenshot