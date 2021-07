L’estate è ormai entrata nel vivo e il team di Google ha annunciato nelle scorse ore alcune nuove funzionalità per Google Play Libri che vi aiuteranno a trascorrere nel migliore dei modi il vostro tempo libero.

In particolare, così come ci viene spiegato dal colosso di Mountain View con un post sul blog ufficiale, l’app Android di Google Play Libri può essere sfruttata per organizzare l’elenco di letture delle vostre vacanze.

Le novità di Google Play Libri per trascorrere l’estate

Una delle principali richieste degli utenti di Google Play Libri era quella relativa alla possibilità di personalizzare gli scaffali e finalmente il team di sviluppatori ha deciso di accontentarli: la nuova versione dell’app, pertanto, consentirà di organizzare e ordinare i propri libri in raccolte tematiche. Ciò permetterà, pertanto, di creare una raccolta per i libri da leggere durante l’estate, una per quelli preferiti, una per i consigliati e così via.

Un’altra novità introdotta su richiesta degli utenti è quella in virtù della quale sarà possibile navigare tra i libri in base a filtri come la lingua (per trovare i titoli scritti in una lingua specifica), la fascia di prezzo (per visualizzare solo i libri che hanno un determinato costo) e la riduzione dei prezzi (per vedere i libri in sconto).

La terza novità è rappresentata dalla possibilità di personalizzare le notifiche sugli sconti nell’app Android: ciò permetterà agli utenti di essere informati via email se il libro che tanto desiderano è disponibile in offerta (è necessario avere attivato le email di marketing da Google Play).

Potete scaricare le ultime versioni di Google Play Libri per Android da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata all’app) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Non ci resta altro da fare che augurarvi una buona estate in compagnia dei vostri libri preferiti.