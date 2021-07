Da ormai diversi mesi l’intero ramo hi-tech (e non solo) è colpito dai gravi problemi di carenza di semiconduttori, una questione che torna a colpire Qualcomm e nello specifico il processore mobile Qualcomm Snapdragon 780G 5G.

Importanti cali di produzione per il SoC

Infatti, secondo alcune informazioni pubblicate su Weibo, si indica che il colosso statunitense starebbe incontrando gravi problemi nel soddisfare la domanda dei vari OEM per quanto riguarda il chip di punta della fascia media. Il leaker che ha condiviso la news indica, inoltre, che Xiaomi Mi 11 Lite potrebbe avere qualche problema di disponibilità del SoC Snapdragon 780G 5G.

A tal proposito, sembra che lo stesso direttore del ramo produttivo di Xiaomi, Wang Teng, abbia confermato che, al momento, Xiaomi Mi 11 Lite rappresenta l’unico smartphone della compagnia a montare il sopracitato SoC in quanto la compagnia sarebbe riuscita ad assicurarsene la giusta quantità per garantirne la produzione.

Discorso completamente diverso invece per il lancio di altri smartphone Xiaomi (e non) con il processore Qualcomm Snapdragon 780G 5G: da questo punto di vista sembra che le compagnie sarebbero in attesa che l’azienda di semiconduttori ne incrementi la produzione. Il SoC, lo ricordiamo, è sviluppato con processo produttivo a 5 nm – proprio come lo Snapdragon 888 – con un Cortex-A78 a 2.4 GHz, tre Cortex-A78 a 2.2 GHz e quattro Cortex-A55 a 1.9 GHz.