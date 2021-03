Se potessimo definire Qualcomm Snapdragon 780G 5G in poche parole, potremmo dire che il colosso statunitense ha realizzato il nuovo SoC (System on a Chip) per “portare le esperienze premium a più utenti in tutto il mondo“. Queste sono le premesse che ci svela Qualcomm in queste ore durante la presentazione ufficiale del processore che troverà posto nei nuovi smartphone di fascia medio-alta.

Qualcomm Snapdragon 780G 5G: tutti i dettagli

Munito di CPU Kryo 670 e GPU Adreno 642, Qualcomm Snapdragon 780G 5G è basato su architettura a 64 bit in grado di spingersi fino a 2.4 GHz. La nuova GPU, uno dei punti di forza del SoC, offre pieno supporto all’HDR nel gaming ma anche nel playback di contenuti video grazie all’HDR10 e HDR10+.

La piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 780G 5G può essere affiancata da RAM di tipo LPDRR4 fino ad un massimo di 16 GB, e offre inoltre pieno supporto alla connettività del futuro grazie al modem Snapdragon X53 per la connettività 5G (SA/NSA). Bene la connettività con i moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, così come il supporto al GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS e NavIC.

“Dall’introduzione dello Snapdragon serie 7 tre anni fa, sono stati lanciati più di 350 dispositivi basati su piattaforme mobili della serie 7. Oggi, stiamo continuando questo slancio introducendo la piattaforma mobile Snapdragon 780G 5G“, sottolinea Kedar Kondap, vice presidente, product management di Qualcomm.

La presenza del supporto al processore d’immagine Qualcomm Spectra 570 e al Qualcomm AI Engine di sesta generazione, permette al SoC di offrire la tipica esperienza degli smartphone di fascia alta e premium anche su quelli più economici. Il processore d’immagini (ISP) permette di scattare foto provenienti da tre sensori fotografici differenti (zoom, grandangolare e ultra grandangolare), mentre le novità lato intelligenza artificiale con Qualcomm Hexagon 770 garantiscono il doppio delle prestazioni del modello precedente. L’intelligenza artificiale si occuperà di gestire in maniera ottimale le chiamate, le video chiamate e qualsiasi tipologia di connessione, mentre un apposito processore AI a basso consumo si occuperà dell’elaborazione audio.

Qualcomm Snapdragon 780G 5G volge la sua attenzione anche al gaming su dispositivi mobile grazie alla presenza della tecnologia Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. I driver della GPU liberamente aggiornabili, così come il supporto al True 10-bit HDR, offrono un’esperienza di gioco di altissimo livello su tutti i giochi AAA.

Non sono ancora stati svelati quali sono i primi smartphone che monteranno il nuovo SoC svelato quest’oggi da Qualcomm, ma la compagnia ci fa sapere che i dispositivi con a bordo Snapdragon 780G 5G dovrebbero essere disponibili a partire dal secondo trimestre del 2021.