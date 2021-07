Super Mario è pronto a sbarcare nel mondo degli smartwatch grazie alla collaborazione tra Tag Heuer e Nintendo nella realizzazione di un orologio smart della serie “Connected” che vedrà la presenza dell’iconico personaggio in una serie di watchface animate e personalizzazioni hardware.

Uno degli obiettivi dello smartwatch e dell’utilizzo della figura di Super Mario è quello di incoraggiare gli utenti a essere più attivi e premiarli quando raggiungono tale obiettivo.

Secondo Tag Heuer infatti “La personalità ottimista e attiva di Super Mario incoraggerà chi indossa questo smartwatch a divertirsi muovendosi.” All’interno del sistema è presente una serie di premi in base alla percentuali di passi rispetto all’obiettivo giornaliero con Mario che diventerà sempre più attivo ed entusiasta con l’avvicinamento del vostro traguardo di movimento.

Tag Heuer e Super Mario insieme nel software e nell’hardware

L’attenzione ai dettagli da parte di Nintendo passa anche per i tipi di animazione e iterazioni del famoso idraulico scelti: si passa infatti dalla versione “Super Star” fino ad arrivare all’animazione di Super Mario in cima al famoso palo di completamento del livello, ottenibile al raggiungimento del proprio traguardo di movimento giornaliero.

La personalizzazione in stile Super Mario dello smartwatch non finisce qui ma continua anche a livello hardware con la presenza di elementi caratteristici del personaggio anche sulla ghiera dell’orologio, sui pulsanti e sui cinturini. Sulla superficie dello smartwatch troviamo alcune incisioni tra cui la lettera “M” e la dicitura “TAG Heuer x Super Mario Limited Edition” sul retro dell’orologio.

Il brand svizzero offrirà inoltre due cinturini intercambiabili in pelle nera e rossa accompagnati da una borsa da viaggio rossa con l’inconfondibile logo di Super Mario.

Essendo uno smartwatch Wear OS offrirà funzioni come la possibilità di tracciare il movimento e il fitness con Google Fit, richiamare Google Assistant e poter usufruire di tutti i servizi Google presenti su un orologio smart del genere.

Tra le caratteristiche hardware dello smartwatch Tag Heuer annoveriamo anche un peso di 86 grammi, resistenza fino a 5 ATM e una batteria da 430 mAh che il produttore sostiene riesca ad arrivare a fine giornata senza alcun problema.

In pieno stile Tag Heuer, di questo orologio in edizione limitata saranno prodotte solo 2000 unità, disponibili all’acquisto in negozi selezionati e sul sito del brand a partire dal 15 luglio al costo di 2150 dollari. Un prezzo esorbitante per uno smartwatch ma in linea con il resto delle edizioni limitate lanciate dal produttore svizzero nel corso degli anni.