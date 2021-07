Il lancio della serie Samsung Galaxy S22 è atteso per il prossimo gennaio, o almeno è quanto riferito dal leaker @FrontTron su Twitter a proposito della prossima ammiraglia di casa Samsung.

Purtroppo, però, anche se quello della under-display camera (ovvero della fotocamera frontale sotto il display) sembra essere la tendenza del futuro, specie per gli smartphone di fascia alta, nessuno dei modelli della famiglia Samsung Galaxy S22 adotterà questa tecnologia.

Inoltre, qualche giorno fa è stata diffusa in Rete una notizia secondo la quale il modello Ultra avrebbe implementato un sensore principale Olympus da 200 MP. L’informatore ha smentito anche questa voce, a favore di un sensore da 108 MP migliorato rispetto quello della precedente generazione di smartphone Samsung.

Se il Samsung Galaxy S22 Ultra sarà dotato di un grande sensore da 108 MP, ciò non sarà per i suoi due fratelli minori, il Samsung Galaxy S22 e il Galaxy S22 Plus, che invece dovrebbero essere dotati di un sensore principale da 50 MP – ma comunque un passo avanti rispetto al sensore da 12 MP della generazione precedente.

Full-res renders in November (maybe? 😁) S22U will feature a 108MP sensor, NOT a 200MP (don't get tricked by news publications claiming that it is a 200MP sensor on the S22U. https://t.co/GeG5qLAZSy — Tron ❂ #GalaxyUnpacked (@FrontTron) July 12, 2021

Svelato il design di Samsung Galaxy S22?

A proposito della fotocamera dei prossimi Samsung Galaxy S22, proprio oggi è stata rilasciata la documentazione ufficiale relativa a un brevetto che Samsung Electronics avrebbe depositato alla China National Intellectual Property Administration lo scorso febbraio.

Ad essere stato brevettato è il design di tre smartphone, tutti con cornici sottili e un display perforato al centro per la fotocamera frontale, in modo molto simile a quello della serie Galaxy S21. A cambiare è la parte posteriore degli smartphone in questione.

Il modello “base”, infatti, presenta una doppia fotocamera esterna nell’angolo superiore sinistro, la cui isola di fonde con la cornice laterale e superiore dello smartphone. Il secondo modello aggiunge due obiettivi ma mantiene fondamentalmente il design del primo. L’ultimo, invece, presenta un layout simile a quello di Apple, con i quattro sensori che alloggiano su di una base quadrata.

Ora, secondo LetsGoDigital, quelle che abbiamo appena visto sono delle varianti non rilasciate di Samsung Galaxy S21, ma non è da escludere la possibilità che il colosso sudcoreano possa adottare questi design per la sua nuova ammiraglia. Tuttavia, dovremmo attendere ancora un altro anno e mezzo prima che la serie Samsung Galaxy S22 venga presentata ufficialmente, ma siamo certi che nei prossimi mesi si saprà di più sui modelli previsti.