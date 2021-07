Quest’anno Xiaomi sta depositando molte domande di brevetto, soprattutto per la categoria degli smartphone pieghevoli come Mi Mix Fold e Mi Mix Flip. Oggi è emerso un nuovo brevetto del produttore di smartphone cinese che mostra uno smartphone che si richiude a conchiglia.

Questo prototipo depositato presso WIPO (World Intellectual Property Organisation) è dotato di un semplice meccanismo di piegatura verso l’interno e adotta un design con un fattore di forma molto simile a quello adottato da Samsung per lo smartphone della serie Galaxy Z flip.

Xiaomi brevetta un nuovo smartphone pieghevole a conchiglia

Lo smartphone raffigurato nelle immagini di brevetto mostra una doppia fotocamera posteriore posizionata orizzontalmente in linea con un piccolo display secondario. In posizione aperta il dispositivo sfoggia un grande schermo principale con cornici sottili e una doppia fotocamera frontale in alto a sinistra.

Si possono notare anche un bilanciere del volume e un pulsante di accensione sulla destra, oltre a una griglia dell’altoparlante e una porta USB di tipo C nella parte inferiore.

Poiché è ancora in fase di brevetto, potrebbe volerci molto tempo prima che il dispositivo diventi qualcosa di reale e non è detto che ciò accadrà, tuttavia Xiaomi sembra credere molto negli smartphone pieghevoli.