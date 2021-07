Gli Europei di calcio, ormai giunti all’atto finale, toccano anche Huawei AppGallery dove è attiva una campagna Scarica & Vinci particolarmente interessante per gli utenti appassionati e non. Il produttore cinese permette infatti di vincere numerosi premi, che comprendono la maglia e il pallone ufficiali della Nazionale italiana. Andiamo insieme a scoprire tutti i dettagli e come partecipare.

AppGallery per EURO 2020: ultimi giorni per vincere la maglia dell’Italia

Oltre alla promo Tutto il supporto di cui hai bisogno, Huawei propone una campagna AppGallery dedicata agli Europei (“Goditi il calcio con Huawei AppGallery“), disponibile fino all’11 luglio 2021, data nella quale si giocherà la finale della competizione. Le due squadre che hanno superato la temibile concorrenza sono Italia e Inghilterra e nell’attesa di scoprire quale delle due alzerà domenica sera l’ambito trofeo, possiamo sfruttare gli ultimi giorni per provare a vincere tanti premi targati Huawei, che comprendono dispositivi (come Huawei Watch Fit e Huawei Band 4) e buoni sconto (anche per noleggiare film su Huawei Video), ma anche la maglia e il pallone ufficiali degli Azzurri, diventati introvabili in questi giorni.

Come fare dunque? In realtà è molto semplice: basta accedere ad AppGallery e scaricare una delle applicazioni presenti nella pagina dedicata all’interno dello store, tutte ovviamente legate al mondo del calcio. Ogni download vale una giocata per il minigioco, e al massimo se ne possono ottenere 21 scaricando tutte le app facenti parte dell’iniziativa: tra queste troviamo app per le news calcistiche come Tutto Campo, TuttoMercatoWeb, Tutto il calcio, Calciomercato.com, Milan News, Tutto Juve, L’Interista e SportMediaset, ma anche app di streaming come Sky Go, NOW, RaiPlay e DAZN ma anche giochi come Fantacalcio, Top Evelen e Online Soccer Manager.

Dopo aver scaricato una o più app è sufficiente attenderne l’installazione e premere su “gioca”, attendendo il risultato. I premi sono i seguenti:

maglia ufficiale dell’Italia (20 unità)

pallone ufficiale FIGC (10 unità)

Huawei Watch Fit (40 unità)

Huawei Band 4 (20 unità)

1 euro di sconto su una spesa di 5 su AppGallery (2000 unità)

1 film gratis su Huawei Video (2500 unità)

In caso di vincita basterà seguire le istruzioni nel pop up, inserendo entro 7 giorni i dati personali necessari per la spedizione dei premi (la consegna avverrà entro 180 giorni).

AppGallery è il terzo app store a livello mondiale: disponibile in più di 170 Paesi e regioni, può contare su oltre 530 milioni di utenti attivi mensilmente a livello globale. Integra più di 120.000 applicazioni, con 2,3 milioni di sviluppatori registrati e più di 384 milioni di download nel corso del 2020. Offre 18 categorie di app, tra le quali naturalmente anche quelle legate al calcio e allo sport.

Per partecipare all’iniziativa Scarica & Vinci di AppGallery legata agli Europei potete fare un giro sullo store a questo indirizzo oppure potete consultare tutti i dettagli a questo link. Fateci sapere se siete riusciti a vincere qualcosa nel solito box.