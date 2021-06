Il team di WhatsApp è al lavoro su tante nuove funzionalità e una delle più interessanti è rappresentata da quella che permetterà agli utenti di accedere al proprio account anche su un dispositivo diverso da quello principale e senza la necessità che quest’ultimo sia collegato ad Internet.

La feature multi-device è probabilmente una delle più attese da parte degli utenti di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma e, stando a quanto è stato confermato da Mark Zuckerberg e Will Cathcart, il suo rilascio dovrebbe avvenire entro due mesi (anche se gli sviluppatori potrebbero avere bisogno di un po’ di tempo in più per arrivare alla stabilità desiderata).

Come funzionerà il multi-device su WhatsApp

Sulla base di quanto è emerso sino a questo momento, abbiamo già dei punti fermi sulla feature multi-device:

i dispositivi collegati possono funzionare senza una connessione Internet attiva sul device principale

sarà possibile collegare fino a 4 dispositivi al proprio account WhatsApp

WhatsApp consentirà la migrazione della cronologia delle chat tra iOS e Android

la feature multi-dispositivo verrà rilasciata come funzionalità beta per le persone che vorranno provarla e inizialmente sarà opzionale

le chiamate vocali e video funzioneranno sui dispositivi collegati

non sarà possibile inviare messaggi o chiamare persone che usano una versione vecchia di WhatsApp

La prima versione di questa feature sarà disponibile solo su WhatsApp Web, WhatsApp Desktop e Portal e, pertanto, non sarà possibile collegare device Android e iOS.

Probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare in anteprima tutte le novità in arrivo con le ultime versioni di WhatsApp per Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Le ultime versioni dell’app possono anche essere provate installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata a tale app seguendo questo link).

Le ultime versioni dell'app possono anche essere provate installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata a tale app seguendo questo link).