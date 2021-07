HTC ha attraversato un decennio negativo dal punto di vista finanziario, tuttavia l’azienda un tempo leader nella produzione di smartphone non si è mai arresa e gli sforzi per riportare i conti in verde stanno finalmente portando risultati incoraggianti.

HTC ha riportato i suoi ultimi risultati finanziari relativi allo scorso mese di giugno e i numeri delle entrate sono finalmente più vicini che mai a diventare positivi.

HTC potrebbe registrare una crescita annuale dei ricavi nel 2021

A giugno HTC ha generato entrate per 664 milioni di dollari taiwanesi, il che rappresenta un aumento di quasi il 118% rispetto al mese precedente e segna la quarta crescita su base annua registrata dalla società.

I numeri incoraggianti seguono il lancio del visore HTC Vive Pro 2 VR da 799 dollari lanciato all’inizio di giugno e il visore premium Vive Focus 3 che viene venduto a 1.399 dollari dalla seconda metà del mese.

L’ex gigante della tecnologia ha scelto di non rilasciare nuovi smartphone durante il mese, anche se ha promesso che lancerà nuovi smartphone 5G economici che dovrebbero fornire un’ulteriore spinta finanziaria durante i mesi estivi.

Con la prima metà del 2021 ormai terminata, la crescita media annua dei ricavi di HTC si attesta al -5,57%. Nonostante il segno negativo si tratta di un enorme miglioramento rispetto al calo medio del -42% registrato lo scorso anno.

Se HTC continuerà con la sua attuale tendenza potrebbe trasformare la crescita negativa in positiva entro la fine del 2021, o almeno fare in modo che il 2022 possa essere l’anno in cui la società metterà finalmente fine al colore rosso nei suoi conti.

