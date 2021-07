Giornata ricca di importanti aggiornamenti software per diversi smartphone Samsung e POCO, di cui trovate tutti i dettagli nei capitoli sottostanti.

Patch di luglio per Galaxy Note 10 e Galaxy A52

Dopo Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S20, anche Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+ e Samsung Galaxy A52 iniziano a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2021. La serie Samsung Galaxy Note 10 sta ricevendo il firmware N97xFXXS7FUF5 per la versione 4G e il firmware N97xBXXS7FUF5 per la variante 5G, mentre il firmware A525MUBU2AUF3 è in fase di rilascio per Samsung Galaxy A52.

Gli aggiornamenti, oltre a portare le patch di sicurezza al mese attuale, integrano anche le correzioni del bug di Android Auto per i terminali Samsung. Se possedete uno degli smartphone Samsung sopracitati e non volete attendere l’arrivo della notifica di aggiornamento, potete controllarne manualmente la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Android 11 sbarca su Galaxy A20s

Cambiando smartphone ma continuando a parlare di aggiornamenti Samsung, in queste ore l’update di Android 11 inizia a raggiungere lo smartphone Samsung Galaxy A20s a partire dalla Malesia. L’update A207FXXU2CUFA, inoltre, oltre a portare l’ultima major release di Android con la One UI 3.1, integra anche le patch di sicurezza di luglio 2021.

L’update è atteso anche per il nostro Paese, ma potrebbe volerci qualche ulteriore settimana prima che arrivi. Nel mentre potete controllarne la disponibilità tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

POCO X3 Pro abbraccia la MIUI 12.5

Dopo l’arrivo della MIUI 12.5 per Xiaomi Mi 8, gli utenti indiani muniti di POCO X3 Pro iniziano a ricevere l’aggiornamento alla MIUI 12.5. L’annuncio è stato pubblicato niente di meno che da un volto noto di POCO India, Anuj Sharma.

Come sottolinea nel tweet, l’update è al momento indirizzato ad una piccola percentuale di utenti; verrà esteso a tutti gli smartphone supportati solo nel caso in cui non venissero scovati bug importanti. Disponibile con il firmware 12.5.3.0.RJUINXM dal peso di 850 MB, è possibile scaricare e installare manualmente la MIUI 12.5 tramite questo link.