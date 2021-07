In occasione di Google I/O 2021 il colosso di Mountain View ha reso noto di essere al lavoro su un’importante riprogettazione grafica di Wear OS, la piattaforma pensata per gli smartwatch e gli altri dispositivi indossabili.

Nelle scorse ore pare che Google abbia iniziato a rilasciare una nuova versione del Google Play Store per i dispositivi indossabili che ricorda il look già visto nell’emulatore fornito dal colosso di Mountain View a maggio per dare un’idea delle novità in arrivo nella piattaforma.

Una delle prime segnalazioni è quella postata su Reddit da un utente e relativa a un Suunto 7 e ci conferma che il look ridisegnato prevede che ogni elemento in un elenco sia inserito in una sorta di scheda a forma di pillola mentre il tasto di ricerca è inserito in un cerchio bianco (e non verde come nell’attuale versione).

Come cambia il Google Play Store su Wear OS

Grazie alle due seguenti gallerie è possibile farsi un’idea delle modifiche apportate con questa riprogettazione. Iniziamo con gli screenshot dell’attuale versione di Wear OS:

E questo è l’aspetto della nuova interfaccia grafica:

Anche la nuova UI continua ad elencare le applicazioni con un’icona a sinistra e il nome a destra, seguiti da una valutazione a stelle. Per quanto riguarda le dimensioni degli elenchi, non vi sono particolari differenze mentre anche il pulsante “Apri” ha acquistato una forma a pillola e copre l’intera larghezza del display.

Infine, questa riprogettazione include anche un po’ di colore in più, in quanto le schede presentano uno sfondo grigio (invece che quello nero della precedente UI).

Al momento questa revisione del Google Play Store per Wear OS con elementi grafici Material You è stata implementata soltanto per alcuni utenti e non è chiaro se il colosso di Mountain View abbia in progetto di metterla a disposizione di tutti prima del rilascio di Wear OS 3.0. Staremo a vedere.

