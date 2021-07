Dopo avere visto in anteprima la UI di Google Maps quando si pianifica un itinerario, quest’oggi scopriamo che la funzione Insight dell’applicazione di Google inizia ad essere disponibile anche per gli utenti tedeschi e inglesi.

Insight trova posto su Google Maps

Tramite la nuova UI di Google Maps, l’applicazione del colosso di Mountain View sarà in grado di mostrare agli utenti alcune informazioni dettagliate circa gli spostamenti effettuati, quali mezzi sono stati utilizzati e addirittura quali sono stati i luoghi più visitati.

Non è ancora chiaro quando la funzione arriverà anche nel nostro Paese, ma considerando la sua disponibilità in Germania e in Inghilterra, siamo fiduciosi che anche l’Italia farà parte della prossima partita di Paesi in cui Insight sarà disponibile.

La funzione sembra essere legata alla versione 10.76.1 di Google Maps – trovate il badge del Play Store in calce alla news, così come il link rapido per installare manualmente l’APK -, ma è altamente probabile che in realtà si tratti del classico aggiornamento lato server essenziale per attivare la feature in remoto.

I dispositivi presenti in redazione non dispongono ancora del nuovo pannello Insight, ma fateci sapere se è disponibile sul vostro smartphone e cosa ne pensate della nuova funzionalità di Google Maps. Aggiornate Google Maps dal badge sottostante oppure scaricate l’ultima versione da questo link di APK Mirror.

Scarica Google Maps