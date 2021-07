Fastweb ha aggiornato le offerte NeXXt Mobile e NeXXt Mobile Maxi, che includono adesso più Giga per navigare in Internet ma non prevedono più l’attivazione della Promo Summer, che per i primi tre mesi dall’attivazione permetteva di ottenere e usufruire del doppio dei Giga inclusi nel pacchetto.

Fastweb aggiorna le sue offerte NeXXt Mobile e NeXXt Mobile Maxi

A partire da oggi, lunedì 5 luglio, i nuovi clienti Fastweb possono attivare le offerte NeXXt Mobile e NeXXt Mobile Maxi, che includono rispettivamente 90 GB di traffico dati fino in 5G (rispetto i precedenti 70 GB), 100 SMS verso tutti e minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri per 7,95 euro al mese; e 150 GB di traffico dati fino in 5G (rispetto i 100 GB della versione precedente), 100 SMS verso tutti e minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri per 10,95 euro al mese.

Entrambe le offerte possono essere attivate Online a questo indirizzo per la NeXXt Mobile e a questo per la NeXXt Mobile Maxi.

Se Fastweb ha rimosso la possibilità di attivare la Promo Summer per il raddoppio dei Giga per i primi tre mesi dall’attivazione dell’offerta, dall’altra parte ha lanciato una nuova promozione che permette di ottenere tre mesi gratuiti di Discovery+ per l’accesso completo a tutti i contenuti Sport e Intrattenimento del servizio, nonché le imminenti Olimpiadi di Tokyo.

La promozione può essere attivata direttamente dalla propria Area Clienti MyFastweb entri il 31 gennaio 2022. Al termine dei tre mesi, l’abbonamento a Discovery+ non si rinnoverà automaticamente ma sarà comunque possibile scegliere se attivarlo nuovamente o meno.