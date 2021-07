Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE) è uno degli smartphone più riusciti e apprezzati di tutto il 2020, sia tra gli appassionati che tra gli addetti ai lavori. Un mix vincente che Samsung ha concretizzato unendo la propria esperienza software, la One UI completa e ricca di funzionalità, al processore migliore dello scorso anno ovvero il Qualcomm Snapdragon 865. Ne esistono ormai 2 modelli proprio con questo processore: 5G e 4G, che si affiancano a quello con processore Exynos 990.

Samsung Galaxy S20 FE 4G con Qualcomm in offerta

Il modello oggetto della promozione di questi giorni è proprio l’ultimo arrivato: Galaxy S20 FE 4G con processore Qualcomm Snapdragon 865, con il vantaggio dunque di avere un supporto software più longevo e un processore che non ha nulla da invidiare al più recente Snapdragon 888 che ha il difetto di raggiungere temperature più elevate.

Scontato dire che non abbia connettività 5G, la scelta di Samsung di “castrare” di fatto questo smartphone in questo senso è ancora oggi un mistero ma resta un’ottima alternativa per quei consumatori che ancora non necessitano di tale supporto. Per il resto invece non gli manca assolutamente niente e l’hardware è similare ai fratelli: 6 GB di memoria RAM, 128GB di memoria interna espandibile con MicroSD, display da 6,5 pollici a tecnologia Super Amoled con risoluzione FHD+ e 4500 mAh di batteria.

Fatta questa introduzione, veniamo all’offerta: Samsung Galaxy S20 FE 4G con Qualcomm Snapdragon 865, grazie al Black Friday Summer Edition di Unieuro (vedi le altre offerte Tech), viene proposto al prezzo di 399 euro invece di 669 euro.

A questa cifra, lo smartphone entra direttamente in competizione con tutti i modelli di fascia media presentati in questa prima metà del 2021, uscendone praticamente vincitore un po’ sotto tutti i punti di vista.

➡️ Se siete interessati ad acquistarlo potete recarvi sul sito di Unieuro.it alla pagina dedicata dei Galaxy S20 FE 4G Qualcomm. L’offerta termina l’11 luglio 2021, salvo esaurimento scorte.

Per qualche ora l’offerta è stata disponibile anche su Amazon ma è andata letteralmente a ruba, per non perderti queste offerte flash seguici sul nostro canale telegram dedicato alle offerte: Prezzi.Tech.

