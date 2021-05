Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition, se preferite) è stato uno degli smartphone più popolari e apprezzati dello scorso anno ed è tuttora molto valido sotto tutti i punti di vista, tanto che il produttore sudcoreano ha deciso di portarne sul mercato una nuova variante 4G.

Com’è noto, lo smartphone è attualmente disponibile sul mercato in due versioni, una 4G e l’altra 5G. La differenza tra i due modelli, tuttavia, non si ferma al solo supporto o meno al nuovo standard di rete, ma tocca soprattutto il SoC integrato: nel modello 4G c’è il Samsung Exynos 990, in quello 5G è invece presente il Qualcomm Snapdragon 865.

L’utilizzo di un chipset diverso è tutt’altro che marginale, in quanto incide sul comportamento complessivo del dispositivo, su aspetti più specifici come la gestione delle temperature e tanto altro.

Ebbene Samsung ha deciso di porre fine alla questione, eliminando questa sostanziale differenza tra modello 4G e 5G e conservando solo quella relativa al supporto alle reti di quinta generazione.

Dopo settimane di indiscrezioni e pur mancando un annuncio, è di fatto ufficiale il nuovo Samsung Galaxy S20 FE 4G con Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 865. Tutto il resto della scheda tecnica rimane ovviamente quello che già conosciamo.

La nuova variante del best buy dello scorso anno è addirittura già sbarcata in Europa, con particolare riferimento allo store ufficiale Samsung per la Germania.

Come potete notare dallo screenshot, lo smartphone viene etichettato come “New”, è proposto nelle colorazioni Cloud Navy, Cloud mint, Cloud Red, Cloud Lavender, Cloud White e Cloud orange e nel solo taglio di memoria da 128 GB.

A questo punto è decisamente probabile una commercializzazione di questa nuova variante in tutti i mercati in cui è presente il modello Exynos. Allo stato attuale, comunque, non è stato ancora reso noto il prezzo di listino di questo nuovo Samsung Galaxy S20 FE 4G (Qualcomm).