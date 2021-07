Sono passati quattro anni da quando Xiaomi lanciò lo smartphone di punta Mi 6, ma quest’anno il dispositivo potrebbe tornare in una nuova veste come accaduto con Redmi Note 8 2021 Edition lanciato di recente.

All’inizio del mese scorso il fondatore e CEO di Xiaomi Lei Jun ha rivelato che ci sono ancora più di 2 milioni di utenti che utilizzano Mi 6 e pochi giorni dopo un netizen ha chiesto al fondatore dell’azienda di rilasciare un nuovo smartphone compatto con un design simile a quest’ultimo. Lei Jun ha risposto al commento con un semplice “Ricevuto”.

Lo stesso giorno Xiaomiui ha intercettato un nuovo dispositivo Xiaomi con nome in codice “mercury” che sarà caratterizzato da un display a 120 Hz, una fotocamera principale da 12 MP pixel, un obiettivo ultra-wide e un teleobiettivo 5x.

Xiaomi Mi 6 2021 Edition potrebbe essere in lavorazione

Secondo MySmartPrice questo smartphone con nome in codice “mercury” potrebbe diventare ufficiale come Mi 6 2021 Edition, in quanto Xiaomi ha rilasciato un’edizione limitata di Mi 6 di colore Mercury Silver. Questo e altri collegamenti suggeriscono che il prossimo “mercury” del colosso cinese potrebbe essere Xiaomi Mi 6 2021 Edition.

Se così fosse, nei prossimi giorni dovrebbero emergere altre informazioni su questo misterioso smartphone che tuttavia potrebbe non avere nulla a che fare con il presunto Xiaomi Mi 6 2021 Edition.