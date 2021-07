Google Telefono è una delle applicazioni più popolari del colosso di Mountain View, la quale si appresta ad abbracciare alcune novità piuttosto importanti dal punto di vista grafico e della UI.

Ecco il nuovo pannello delle impostazioni…

Nel corso degli anni il team in capo allo sviluppo di Google Telefono ha aggiunto sempre nuove funzionalità a discapito di un pannello delle impostazioni sempre più caotico. La versione 67 della beta di Google Telefono abbraccia finalmente una nuova interfaccia per il pannello delle impostazioni, adesso suddiviso in tre macro categorie:

Assistive – con il pannello relativo agli ID delle chiamate e allo spam;

General – con tutte le più importanti voci inerenti i numeri bloccati, le impostazioni per l’accessibilità, le telefonate, i luoghi nelle vicinanze, i suoni, le notifiche e molto altro;

Advanced – con le funzioni avanzate come l’attivazione delle telefonate silenziose voltando il display del telefono.

Inoltre, com’è ben visibile dalle immagini soprastanti, tutte le voci del nuovo pannello sono ordinate alfabeticamente e accompagnate da icone che le rendono più accessibili – tranne poche eccezioni.

Se siete intenzionati a provare le novità appena viste, potete installare la beta 67 di Google Telefono accedendo al gruppo beta del Play Store oppure installando l’APK da questo link di APK Mirror.

… e il nuovo font Google Sans Text

A seguito dell’evento “What’s new in Material You” di Google abbiamo scoperto Google Sans Text, il nuovo font realizzato dalla compagnia che troverà posto su Android 12 e sulle app proprietarie. La versione 66 dell’applicazione Google Telefono è una delle prime a implementare il font Google Sans Text. Le piccole ma sostanziali differenze sono ben visibili ad esempio per la lettera “G” e “Q” nelle immagini sottostanti, ma anche all’interno dei pannelli delle chiamate recenti, i numeri preferiti e i contatti.

Il nuovo font è disponibile fin da subito installando l’ultima versione disponibile dell’app tramite il badge sottostante.

