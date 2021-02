Mentre gli occhi di tutti sono puntati sull’evento di presentazione di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, di cui proprio in queste ore abbiamo l’occasione di conoscere il presunto modulo batteria, l’azienda non perde tempo nel cercare nuovi metodi per rendere migliori i suoi smartphone e al contempo più appetibili.

Fotocamera frontale nella cornice

Un inedito brevetto OnePlus pubblicato dal WIPO (World Intellectual Property Office) lo scorso 4 febbraio 2021, ci permette di scoprire a cosa sta lavorando il team di sviluppo e quali potrebbero essere le novità in arrivo nelle prossime generazioni di smartphone. Il brevetto, nello specifico, fa riferimento ad un device munito di fotocamera frontale integrata all’interno della cornice, una soluzione che a detta dell’azienda è più economica e più semplice da mettere in campo.

L’idea di OnePlus va in direzione contraria rispetto a quanto siamo ormai abituati a vedere nell’intero panorama mobile, dove la quasi totalità degli smartphone Android sul mercato arrivano con fotocamera punch hole oppure, in maniera minore, con sistemi pop-up. Integrare la fotocamera all’interno della cornice superiore permetterebbe all’azienda di risparmiare gli elevati costi richiesti dall’implementazione di una fotocamera punch hole, garantendo inoltre all’utente un altissimo rapporto display/telaio e quindi una migliore usabilità del device.

Purtroppo non sappiamo quando questa soluzione verrà integrata nella catena di produzione di OnePlus, né se questa particolare tecnologia troverà posto all’interno di OnePlus 9. L’idea però dovrebbe essere facilmente realizzabile da OnePlus, un’azienda ormai in grado di creare device di altissimo livello in termini di design e funzionalità.