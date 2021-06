National Geographic Traveler India ha collaborato con Samsung India per catturare alcune immagini straordinarie della fauna marina, coinvolgendo un’esperta di vita marina che ha ripreso le meraviglie subacquee usando un Samsung Galaxy S21 Ultra.

Le riprese metto in risalto le diverse funzionalità della fotocamera dello smartphone di punta di Samsung, come i video 8K, le foto in condizioni di scarsa illuminazione e la capacità di catturare immagini fisse da 33 MP durante la registrazione di un video 8K.

National Geographic cattura uno straordinario video subacqueo con Galaxy S21 Ultra

Il filmato mostra l’avventuriero di National Geographic che esplora l’oceano durante un viaggio iniziato a Fuvahmulah, l’isola degli squali delle Maldive.

Sebbene Samsung Galaxy S21 Ultra sia dotato di un grado di protezione sufficiente per essere immerso nell’acqua, un ambiente marino lo rovinerebbe quasi sicuramente a causa dell’elevata pressione atmosferica e della salinità.

Lo smartphone Samsung è quindi stato opportunamente racchiuso in una sorta di scafandro protettivo, tuttavia le riprese subacquee sono straordinarie nonostante lo strato extra attraverso il quale la luce può rifrangersi.

Le recensioni di Samsung Galaxy S21 Ultra hanno stabilito che la qualità dei video acquisiti in 8K è solo leggermente migliore di quelli registrati in 4K.

Forse National Geographic è riuscito a sfruttare in modo migliore questa risoluzione rispetto all’utilizzatore medio, dato che il team è abituato a effettuare riprese sempre ai massimi livelli qualitativi con la loro attrezzatura standard.

Leggi anche: Miglior smartphone per fotocamera