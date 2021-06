Se vi è mai capitato di utilizzare la funzione di ricerca interna di Gmail per trovare un messaggio in particolare, vi sarà sicuramente capitato di perdere del tempo prezioso prima di individuare quello di vostro interesse. Per rendere ancora più rapida la fase di ricerca, il team di sviluppo di Gmail ha iniziato il rollout di una feature molto importante.

Risultati rapidi su Gmail per risparmiare tempo

Infatti, com’è possibile notare dalla GIF sottostante, Gmail si appresta ad introdurre i “risultati rapidi“, ovvero una nuova categoria di risultati di ricerca che si popola di email potenzialmente corrette in lasso di tempo estremamente rapido. Come giustamente presuppongono i colleghi di Android Police, è altamente probabile che la nuova feature lavori in “locale”, sul proprio smartphone, sollevandovi così dalle lungaggini relative ad attendere una risposta da parte dei server Google durante la fase di ricerca.

A corroborare questa tesi si è notato che la funzione non sembra essere disponibile nei minuti successivi all’aggiunta di un account Gmail sull’app, ma bensì è necessario che passi del tempo affinché l’app sia pronta a mostrare i risultati rapidi.

Al momento della pubblicazione della news i dispositivi Android in redazione non dispongono della feature, ma vi consigliamo di aggiornare l’app all’ultima versione disponibile tramite il badge sottostante così da farvi trovare pronti ad utilizzare la funzione una volta disponibile.

