Se utilizzate molto Gmail per lavoro e avete organizzato la vostra inbox con varie etichette in modo da smistare le email in arrivo, avrete certamente notato che l’applicazione mobile di Gmail non offre la possibilità di modificare le etichette come invece è consentito sulla versione desktop.

Un’app semplice e completa in ogni aspetto

L’applicazione Android eLabels vi permette di replicare con estrema facilità l’utilizzo della versione Gmail desktop anche su mobile, in maniera completamente gratuita (tramite banner pubblicitari) o pagando una tantum una piccola quota per sbloccare l’acquisto in-app. Una volta installata e lanciata l’app è necessario garantire l’accesso alla lista delle etichette e alla lista contatti, ma il contenuto dei vostri messaggi non verrà assolutamente interessato.

La porzione inferiore della UI vi offre la possibilità di muovervi tra le etichette e i filtri già creati sulla versione desktop di Gmail, mentre tramite la topbar si può passare da un account Google all’altro in modo da personalizzare le etichette su ogni account Gmail in vostro possesso. Il classico tasto FAB (Floating Action Button) è sempre a vostra disposizione per creare una nuova etichetta da zero, di fatto replicando ogni possibile impostazione offerte dalla versione desktop di Gmail.

Se siete interessati alle potenzialità offerte dall’applicazione eLabels, vi ricordiamo che potete provarla gratuitamente (tramite banner pubblicitari) oppure sbloccando l’acquisto in-app con le feature che abbiamo discusso poco più su al prezzo di 3,79 euro, potete procedere al download dell’app tramite il badge del Play Store sottostante.

Scarica eLabels