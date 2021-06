Nuovi aggiornamenti per Xiaomi Mi 11 Lite, Mi 8 Lite e Redmi Note 9 Pro Max

Negli ultimi giorni si stanno moltiplicando le voci sulla MIUI 13, ma la realtà dei fatti è che, sebbene ci sia grande attesa per il nuovo major update, Xiaomi ha ancora il suo bel da fare con gli aggiornamenti alla MIUI 12.5 e non solo: oggi è il turno di Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 8 Lite e Redmi Note 9 Pro Max.

Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 8 Lite, Redmi Note 9 Pro Max: le novità degli aggiornamenti

La versione 4G di Xiaomi Mi 11 Lite, uno smartphone che punta tanto sul design e sullo spessore ridotto (ecco la nostra recensione), è arrivata sul mercato con Android 11 e la MIUI 12 e adesso sta finalmente ricevendo la MIUI 12.5 (ecco la nostra prova con novità e problemi): l’aggiornamento tocca il modello Global del device e introduce il numero di build V12.5.3.0.RKQMIXM che, come accade praticamente sempre, è una Stable Beta. Ciò implica che inizialmente saranno in pochi a riceverlo e, una volta scongiurata la presenza di bug importanti, arriverà per tutti.

Passiamo ora al meno recente Xiaomi Mi 8 Lite, smartphone arrivato sul mercato nel 2018 con Android 9.0 Oreo e la MIUI 9 e successivamente aggiornato alla MIUI 10, alla MIUI 11 e alla MIUI 12. Purtroppo, anche con la MIUI 12.5 la base rimane ferma ad Android 10, con la conseguenza che alcune feature specifiche di Android 11 mancano all’appello, così come le API di Android 11 eventualmente richieste da app di terze parti per determinate funzioni. In questo caso di tratta di un aggiornamento destinato al mercato cinese: la build V12.5.1.0.QDTCNXM è in roll out graduale.

Infine, Redmi Note 9 Pro Max, probabilmente il modello meno famoso della serie, dopo essere stato lungamente trascurato sotto il profilo degli aggiornamenti, sta finalmente ricevendo Android 11 e la MIUI 12 in India. Come mostra lo screenshot, l’update pesa 2,3 GB, la nuova build è la 12.0.1.0.RJXINXM e include le novità di Android 11, della MIUI 12 e le patch di sicurezza di giugno 2021.

Come aggiornare Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 8 Lite, Redmi Note 9 Pro Max

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono (già) disponibili anche in Europa. In ogni caso, è possibile eseguire una ricerca manuale mediante il seguente percorso: “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.