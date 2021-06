Google Assistant, l’assistente digitale di Google, uno tra i migliori attualmente in circolazione assieme ad Amazon Alexa, si appresta ad abbracciare una novità che rende ancora più semplice l’interazione con il proprio smartphone anche a display spento/bloccato.

“Hey Google” con lo schermo bloccato

Infatti, com’è possibile notare nelle immagini nella galleria sottostante, all’interno delle impostazioni di Google Assistant, provenendo dall’app Google, sotto il pannello “Più usate” trova posto la nuova voce “Schermata di blocco“. Come anticipa il nome stesso della feature, in questo pannello è possibile “usare l’assistente quando lo schermo è bloccato.”

Tappando su di esso, una immagine di presentazione descrive con maggiore precisione il perimetro in cui si muove la feature: “Fatti aiutare dall’assistente tramite comandi vocali quando il telefono è bloccato. Puoi disattivare questa funzionalità in qualsiasi momento dalle impostazioni dell’assistente.” E ancora: “Per farti aiutare per le informazioni personali, ad esempio per chiamare e inviare messaggi ai tuoi contatti, attiva Voice Match e di’ ‘Hey Google’ per consentire all’assistente di riconoscere la tua voce.”

Un tap sul tasto “Sì, accetto” accompagna l’utente nell’ultimo passaggio per attivare la funzione. In questa schermata, attivando il toggle come mostrato nell’immagine soprastante, si dà il proprio consenso a Google Assistant di “rispondere con il telefono bloccato.” La funzione, come dicevamo ad apertura articolo, è legata all’app Google ed è già disponibile su un Samsung Galaxy Note 9 presente in redazione con la versione 12.24.10.23.arm64 installata.

