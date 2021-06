La pandemia da Coronavirus ci ha (di)mostrato quanto sia importante avere a disposizione servizi efficienti per restare in contatto con amici, parenti e, perché no, colleghi di lavoro. Oltre ai vari Google Meet, Zoom, Microsoft Teams ideali per effettuare video chiamate, Xiaomi quest’oggi presenta una soluzione ideale per le chiamate video direttamente dal TV di casa.

Caratteristiche Xiaomi Mi TV Webcam

Xiaomi Mi TV Webcam è la nuova soluzione del colosso cinese che, grazie ad un sensore a risoluzione Full HD a 25 FPS con angolo di visuale di 71 gradi, offre la possibilità di restare in contatto e video chiamare anche tramite Google Duo.

La videocamera di Xiaomi è equipaggiata con un set di microfoni in grado di captare il parlato fino a 4 metri di distanza – ideale ad esempio per stanze piuttosto grandi o piccole sale convegni -, e dispone anche di un sistema di riduzione del rumore 3D che limita i rumori di sottofondo per migliorare l’audio generale.

Completamente compatibile con Android TV, qualsiasi set top box con Android TV 8.0 o superiore, computer con Windows 7 o superiore e anche i Mac, Xiaomi Mi TV Webcam dispone di un cavo USB Type-C, una base magnetica e un piccolo carrello per coprire la lente quando non la si utilizza.

Prezzo e disponibilità Xiaomi Mi TV Webcam

La Mi TV Webcam di Xioami sarà disponibile a partire dal 28 giugno al prezzo di 1999 rupie indiane, circa 22 euro al cambio, presso mi.com, Mi Home e Mi Studio. Nessuna indicazione circa l’eventuale disponibilità del dispositivo anche nei mercati esteri, ma vi terremo informati in caso dovessero esserci novità in merito.

