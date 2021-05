Secondo le ultime indiscrezioni la prossima versione dell’interfaccia One UI di Samsung per Android potrebbe adattarsi in base al tipo, alle dimensioni e all’orientamento del display.

Stando a quanto afferma la fonte si tratta di un’interfaccia adattiva che sarebbe in grado di ridimensionare, riorganizzare e ridisegnare gli elementi dell’interfaccia utente al volo in base alle caratteristiche dello schermo, che si tratti di uno smartphone, un tablet oppure un dispositivo pieghevole.

La nuova interfaccia di Samsung potrebbe adattarsi a ogni dispositivo mobile

Secondo la fonte questa nuova interfaccia per il prossimo dispositivo pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 3 potrebbe chiamarsi Split UI, tuttavia le GIF pubblicate coprono tutti i tipi di display e potrebbe dunque interessare tutti i futuri smartphone e tablet della serie Galaxy indipendentemente dalle loro dimensioni e fattori di forma.

Recentemente sono emersi dei prototipi di smartphone Samsung che non seguono il fattore di forma convenzionale e che sembrano ideali per un’interfaccia utente adattiva di questo tipo.

Non ci sono ancora molti dettagli sull’interfaccia utente adattiva di One UI 3.5, ma le GIF di seguito dovrebbero dare un’idea più chiara di cosa aspettarsi da questo nuovo approccio se verrà adottato.

