Samsung Galaxy A52 è uno dei migliori smartphone di fascia media rilasciati dall’azienda nel 2021, in quanto offre quasi tutto il necessario a un prezzo accessibile, tuttavia l’ultimo aggiornamento di sistema sembra aver introdotto una magagna.

Samsung Galaxy A52 è dotato di un display certificato HDR pertanto è in grado di riprodurre video HDR su YouTube, ma secondo le segnalazioni di alcuni utenti l’ultimo aggiornamento della patch di sicurezza di giugno ha avuto conseguenze negative su questa funzionalità.

L’app YouTube mostra le opzioni HDR, ma stranamente il display dello smartphone non si illumina come dovrebbe, nonostante l’app DRM Info mostri chiaramente che lo schermo di Samsung Galaxy A52 non solo supporta HDR10, HDR10+ e HLG, ma ha anche la certificazione Widevine L1.

Come risolvere il problema relativo all’HDR su Samsung Galaxy A52

Una soluzione di fortuna consiste nell’abilitare le opzioni sviluppatore andando in Impostazioni > Info sul telefono > Informazioni sul software e toccando 7 volte sul numero di build, dopodiché tornare in Impostazioni, cercare l’opzione Disabilita overlay HW e attivarla.

Questo accorgimento dovrebbe risolvere temporaneamente il problema della luminosità HDR su Galaxy A52 o su qualsiasi altro smartphone Samsung, tuttavia è probabile che solo l’azienda possa correggere questo bug tramite il prossimo aggiornamento di sistema.

Si spera dunque che Samsung risolverà questo problema il mese prossimo con il rilascio della patch di sicurezza di luglio.

