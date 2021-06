A distanza di poco più di 10 ore dalla conclusione del Prime Day 2021 di Amazon, vi sveliamo quanto sia semplice ottenere un buono sconto da 6 euro durante il Prime Day di Amazon.

Come ottenere il buono sconto Prime Day Amazon 2021

Prima di tutto ci teniamo a precisare che la promozione disponibile dalle 00:00 del 21 giugno alle 23:59 del 22 giugno, è limitata ad un solo ordine e ad un solo account Amazon. I primi 24.000 utenti Amazon Prime che effettueranno una ricarica di almeno 50 euro sul proprio account, riceveranno un buono sconto del valore di 6 euro che verrà automaticamente detratto dal totale del prossimo ordine utile. Per utilizzare la promozione, e prima di effettuare la ricarica, è necessario cliccare sul pulsante “Clicca qui per applicazione la promozione” disponibile nella pagina linkata in calce alla news.

Una volta seguite le informazioni fornite da Amazon, si avrà tempo fino alle 23:59 del 21 settembre 2021 per utilizzare il buono sconto da 6 euro su tutti gli ordini effettuati su Amazon.it, ad eccezione dei contenuti digitali, libri, eReader Kindle, tablet Fire, buoni regalo, i prodotti su Amazon Warehouse e prodotti del Marketplace venduti da terzi.

Infine, se non avete modo di seguire in maniera costante le ultime novità in merito di offerte per il Prime Day, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per ricevere solo le vere occasioni da non lasciarsi scappare per nessuna ragione al mondo.

Scopri come ottenere la promozione

Amazon Prime Day è finalmente arrivato, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone Android del mese.



Offerte per categoria