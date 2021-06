Da ormai diverso tempo il settore della smart home è ricco di soluzioni intelligenti per quanto riguarda il mercato delle lampadine. Oggigiorno è possibile acquistare un gran numero di prodotti smart facilmente controllabili tramite smartphone e/o assistenti vocali, e per il Prime Day di Amazon vi segnaliamo una offerta lampo per quanto riguarda l’acquisto di un set da due lampadine AISIRER.

Una buona offerta per due lampadine smart

Il set da due lampadine AISIRER non solo offre completa personalizzazione della temperatura colore, ma supporta anche gli assistenti digitali più utilizzati al mondo: Google Assistant, Amazon Alexa e Siri. Con classe energetica A++, le lampadine AISIRER dispongono anche delle funzioni per gestire la regolazione del colore, il timer, cambiare tipologia di illuminazione a ritmo di musica e molto altro.

Il set da due lampadine smart AISIRER è disponibile in offerta lampo per altre 14 ore al prezzo di 15,19 euro, anziché 24,99 euro, con uno sconto pari al 39%. Se interessati, potete acquistarle cliccando il link sottostante:

Acquista il set da due lampadine AISIRER

Amazon Prime Day è finalmente arrivato, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa alla smart home in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida alle migliori lampadine smart del mese.



Offerte per categoria