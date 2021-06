Sin dal lancio del 5G WINDTRE l’operatore ha continuamente investito per migliorare il servizio ed espandere la connettività al maggior numero di clienti possibili. Se a fine maggio avevamo discusso della percentuale di copertura della rete 5G pari al 91,02% in modalità FDD DSS e 26,8% in modalità 5G TDD, in queste ore la compagnia ha silenziosamente aggiornato la pagina web relativa alla rete 5G con le nuove percentuali.

WINDTRE spinge sulla copertura 5G

Le nuove informazioni condivise dall’operatore telefonico indicano le nuove percentuali di copertura pari a:

93,1% della popolazione in modalità 5G FDD DSS;

della popolazione in modalità 5G FDD DSS; 31,3% della popolazione in modalità 5G TDD.

Come avevamo estensivamente discusso all’interno dell’articolo sulla rete 5G di WINDTRE linkato in calce alla news, ricordiamo che la connettività 5G FDD DSS utilizza le frequenze a 1800 MHz e 2600 MHz, mentre la connettività 5G TDD utilizza le frequenze da 3600 MHz. La più grande differenza tra le due modalità è legata alla tipologia di utilizzo dello spettro di propagazione: se il 5G FDD DSS permette di utilizzare dinamicamente lo spettro FDD sia per connessioni 4G e 5G, il 5G TDD punta unicamente ad utilizzare lo spettro riservato alle sole connessioni 5G.

Ricordiamo, infine, che la rete 5G WINDTRE interessa tutte le regioni italiane, ma volendo è possibile controllare la copertura della propria zona sfruttando la mappa interattiva disponibile a questo link.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone Android del mese.