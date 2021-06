Dopo le importanti novità svelate da Google durante il Google I/O 2021 per quanto riguarda il futuro di Android Auto, torniamo nuovamente a parlare del sistema di infotainment del colosso di Mountain View per segnalarvi l’arrivo di un valido sistema di navigazione di terze parti, Coyote.

Coyote sbarca finalmente su Android Auto

Con più di 5 milioni di utenti attivi, Coyote rappresenta un’aggiunta cruciale per chi possiede un’autovettura munita di Android Auto e vuole sfruttare i molti servizi offerti dal servizio. Ricordiamo, infatti, che Coyote offre la navigazione in 3D con indicazioni del traffico in tempo reale, calcolo del percorso, indicazioni di cambio corsia, avvisi e segnalazioni dei limiti e dei sistemi di controllo della velocità.

Per festeggiare l’arrivo di Coyote su Android Auto, l’azienda fa sapere che tutti gli utenti potranno godere di ogni funzione del servizio in modalità gratuita fino al prossimo 15 luglio 2021. Allo scadere, però, sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento mensile da 10,99 euro ma, volendo, ogni nuovo cliente può testare il servizio per 30 giorni senza alcun impegno registrandosi al link sottostante:

Prova Coyote per Android Auto

