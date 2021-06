Dallo staff di DxOMark arrivano due nuove approfondite recensioni dedicate al display e al comparto audio di uno degli smartphone più interessanti tra quelli attualmente disponibili sul mercato: stiamo parlando di OPPO Find X3 Pro.

Lanciato lo scorso marzo, lo smartphone di OPPO può contare su un processore Qualcomm Snapdragon 888, un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria integrata e una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W.

DxOMark mette alla prova il display di OPPO Find X3 Pro

Iniziando dai test dedicati al display dello smartphone, tra le sue feature troviamo un pannello AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 3.216 x 1.440 pixel (densità 526 ppi), refresh rate a 120 Hz e aspect ratio in 20:9.

Il risultato ottenuto dal display di OPPO Find X3 Pro è di 88 punti, grazie al quale lo smartphone va ad occupare la settima posizione in classifica, insieme ad Apple iPhone 12 Pro Max. LG Wing e OnePlus 8 Pro, alle spalle di OnePlus 8T, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, TCL 20 Pro 5G e Vivo X60 Pro+ (con 89 punti) e davanti ad Apple iPhone 12 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Vivo X51 5G e Xiaomi Mi 11 (con 87 punti).

A dire dei tester, tra i punti di forza di questo display vi sono la buona leggibilità in interno, il funzionamento dello zoom nella galleria e la gestione delle transizioni luminose.

Potete trovare tutti i test di DxOMark seguendo questo link.

Il comparto audio delude le aspettative

Un po’ meno positivo è il risultato ottenuto dallo smartphone di OPPO per quanto riguarda il comparto audio, che può contare su due altoparlanti (uno in alto e uno in basso) e su un ingresso audio via USB Type-C.

OPPO Find X3 Pro ha fatto registrare 60 punti in riproduzione e 68 punti in registrazione, per un risultato complessivo di 62 punti, grazie al quale lo smartphone va ad occupare la trentanovesima posizione in classifica, alle spalle di POCO X3 NFC (con 63 punti) e davanti a Huawei Mate 30 Pro 5G (con 61 punti).

Tra i punti di forza dello smartphone vi sono il volume e la gestione degli artefatti in riproduzione e la gestione del bilanciamento dei toni e gli alti nella registrazione.

Potete trovare tutti i test di DxOMark seguendo questo link.

