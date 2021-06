Oggi, 15 giugno 2021, Xiaomi presenta ufficialmente il nuovo servizio Digital Consultant, pensato per avvicinare le persone alla tecnologia e per aiutarle a conoscere meglio – e acquistare – i prodotti del proprio sconfinato ecosistema.

Questo nuovo annuncio si pone sulla scia di quello relativo alla sponsorizzazione di Fuorisalone.it e Brera Design District. Xiaomi intende promuovere un approccio user-friendly e inclusivo, in maniera tale da avvicinare gli utenti ai propri innumerevoli prodotti presenti all’interno di Casa Xiaomi, che rimarrà fino a dicembre presso il Brera Design Apartment di Via Palermo 1, a Milano.

Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia, si è espresso in questi termini:

«Il Digital Consultant di Casa Xiaomi rappresenta un ulteriore passo verso i nostri consumatori che da tempo ci chiedevano un servizio simile e che finalmente adesso possono avere un rapporto sempre più diretto con il brand. Grazie al progetto mostriamo la vera essenza del nostro ecosistema smart life in un contesto come quello del Brera Design District che esalta la qualità non solo della nostra tecnologia, ma anche del nostro design. Ecco perché quando si parla di “Abitare l’Innovazione” siamo in prima linea».

La pandemia di COVID-19 ha costretto i rivenditori a ripensare i servizi legati alla vendita nell’ottica della digitalizzazione e dell’avvicinamento dell’esperienza virtuale a quella del negozio fisico.

Ebbene, il Digital Consultant di Xiaomi rappresenta un passo in questa direzione, in quanto vede il cliente guidato da un consulente personale nella scoperta e nell’acquisto dei prodotti mobile e smart life (“Abitare l’Innovazione”) – dai purificatori d’aria all’illuminazione smart, passando per sistemi di sicurezza e prodotti per l’intrattenimento – che popolano Casa Xiaomi.

La fruizione del nuovo servizio, che sarà attivo dalle ore 12 del 18 giugno 2021, è molto semplice: il cliente interessato non deve far altro che accedere tramite il banner presente su mi.com oppure navigando direttamente sul sito dedicato casaxiaomi.com, prenotare un appuntamento e selezionare l’area di proprio interesse. Il passo successivo consiste nel ricevere una consulenza personalizzata da un consulente in video-conferenza da Casa Xiaomi.

Se siete curiosi di fare un tour virtuale di Casa Xiaomi, date un’occhiata alla galleria qui sotto.

