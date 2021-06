POCO F3 e POCO X3 Pro sono stati e sono tuttora due dei modelli più interessanti del 2021 – specialmente sotto il profilo del rapporto tra qualità e prezzo – e a partire da oggi, 11 giugno, sono ufficialmente disponibili anche da Unieuro, sia sullo store online che nei negozi fisici.

La novità è stata commentata con queste parole da Andrea Crociani, Brand Manager Italia di POCO:

«Ci piace l’idea di ampliare i nostri orizzonti e di ascoltare i nostri utenti che ci chiedevano di sbarcare almeno con questi prodotti nel mondo offline, facendo toccare con mano la qualità dei nostri dispositivi, quindi quale occasione migliore di questa! Nonostante la strategia di vendita dei prodotti POCO sia pensata per strizzare l’occhio ai consumatori digitali, nel caso di POCO X3 Pro e di POCO F3 abbiamo scelto di renderli disponibili anche da Unieuro con la volontà di avvicinare il brand a un target audience decisamente più ampio».

POCO X3 Pro da Unieuro: info e link per l’acquisto

POCO X3 Pro (ecco la nostra recensione) arriva sullo store online e nei punti vendita fisici di Unieuro nel solo taglio di memoria top, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, e viene proposto nelle colorazioni Phantom Black, Frost Blue e Metal Bronze.

Il prezzo di listino è di 299,90 euro e il rivenditore prevede anche la possibilità di acquisto con un finanziamento a tasso zero in 10 mesi. Ecco i link per l’acquisto online:

POCO F3 da Unieuro: info e link per l’acquisto

POCO F3 arriva online e nei negozi Unieuro nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e viene proposto nelle colorazioni Arctic White, Night Black e Deep Ocean Blue al prezzo di listino di 399,90 euro.

Ecco i link per l’acquisto online:

Siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android? Sappiate che l’Amazon Prime Day 2021 è alle porte, potrebbe dunque tornarvi utile salvare nei Preferiti la nostra pagina dedicata alle offerte sugli smartphone.

Leggi anche: Recensione Poco F3