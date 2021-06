Qualche mese fa Xiaomi portava in Italia Xiaomi Mi Watch, un wearable molto interessante basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 3100. In queste ore si torna a parlare dell’area wearable del colosso cinese per via di alcune informazioni condivise in rete da Digital Chat Station, noto leaker con una storia di leak piuttosto affidabili su Xiaomi.

È in arrivo un nuovo smartwatch?

Una schermata di quella che sembra essere una versione della MIUI esclusiva agli sviluppatori, mostra una UI che fa riferimento alla ricarica wireless inversa tra uno smartwatch e uno smartphone Xiaomi. Ad oggi, a scanso di equivoci, tutti gli smartwatch presentati dall’azienda cinese supportano la ricarica wireless tramite sistema di dock magnetici, ma non con la ricarica inversa.

Il testo in cinese recita il seguente messaggio: “posizionare i dispositivi che supportano la ricarica wireless Qi (telefoni cellulari, dispositivi indossabili, ecc.) al centro della parte posteriore del telefono“. Poco più in basso è ben visibile un toggle rapido per attivare/disattivare la ricarica wireless inversa con tanto di slider per decidere la percentuale di carica residua entro cui stoppare la funzione, cosa che viene esplicitata dal testo “la ricarica inversa wireless interromperà la ricarica quando la potenza del telefono raggiunge il 60 percento“.

Questa informazione, se confermata, farebbe riferimento ad un nuovo smartwatch Xiaomi dotato di supporto alla ricarica wireless inversa. Non ci resta che pazientare e attendere l’arrivo di nuove informazioni su questo dispositivo.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartwatch in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartwatch del mese.