La famiglia di smartphone OnePlus si allarga accogliendo un nuovo membro, un telefono di fascia media che punta forte sul rapporto qualità prezzo. Si chiama OnePlus Nord CE 5G e, nella gamma, si piazza più o meno fra OnePlus Nord e OnePlus N10 5G, per capirci.

Si presenta con uno schermo AMOLED da 6,43 pollici, una batteria da 4.500 mAh, un SoC Snapdragon 750 5G e il solito software di casa OnePlus, uno dei punti forti di questo nuovo smartphone che, nei paragrafi a seguire, vi descriviamo brevemente.

Caratteristiche tecniche di OnePlus Nord CE 5G

Puntare su prezzi accessibili, offrendo buone specifiche e un’esperienza d’uso di livello è la solita filosofia di OnePlus che, da qualche tempo, ha deciso di applicare anche sulla fascia media.

Non a caso, difatti, con OnePlus Nord CE 5G l’azienda ha ben pensato di non lesinare troppo su alcuni aspetti cruciali come lo schermo, un AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza d’aggiornamento a 90 Hz.

Stesso discorso vale per il SoC, un Qualcomm Snapdragon 750 5G, con modem Snapdragon X52 a garanzia del supporto al 5G SA e NSA fino a 3,7 Gbps, con una CPU octa core Kryo 570 e una GPU Adreno 619. Discorso memorie, lo smartphone si presenta in diverse versioni con 6, 8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.1.

Le fotocamere di OnePlus Nord CE 5G sono quattro in totale, una frontale racchiusa in un foro nello schermo, da 16 megapixel con apertura f/2.35 e sensore Sony IMX471, e tre posteriori: la principale da 64 megapixel con lenti 6P, apertura f/1.79 e ottica standard, una grandangolare da 8 megapixel f/2.25 con angolo di visione di 119° e una monocromatica da 2 megapixel f/2.4.

Standard la dotazione relativa a sensori e connettività con 4G/LTE, 5G, Wi-Fi ac, dual nano-SIM, NFC, Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, ingresso jack audio da 3,5 mm, lettore di impronte digitali integrato nello schermo e una porta USB C.

A garanzia di una degna autonomia c’è la batteria da 4.500 mAh compatibile col sistema di ricarica WarpCharge 30T che assicura uno 0-70% in appena mezz’ora.

Il software e le funzioni di OnePlus Nord CE 5G

OnePlus Nord CE 5G si presenta con la OxygenOS 11 basata su Android 11. Sono diverse le funzioni integrate, vecchie e nuove che siano, che garantiscono un’esperienza utente di livello e, fondamentalmente votata alla fluidità.

Di nuovo ci sono dei miglioramenti legati alla modalità scura, un Always on Display ritoccato, delle ottimizzazioni per la modalità d’uso a una sola mano, oltre alla modalità Zen, allo sblocco col volto, a diverse modalità per lo schermo (Ambient Display e modalità lettura), e via dicendo.

Curato anche il software fotografico, dotato di Nightscape, modalità Pro, Smart scene recognition, UltraShot HDR, modalità ritratto con vari filtri, Time-Lapse e Super Slow Motion (1080p a 30 fps e 720p a 240 fps).

Discorso aggiornamenti, OnePlus garantisce per Nord CE 5G due anni di software update e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Design e immagini di OnePlus Nord CE 5G

OnePlus Nord CE 5G è uno smartphone curato dal punto di vista estetico per il prezzo al quale viene venduto. Certo, pecca un po’ per originalità ma si fa apprezzare per gli ingombri abbastanza contenuti in rapporto ai canoni attuali: pesa 170 grammi e mantiene delle dimensioni “umane”: 159,2 mm di altezza, 73,5 mm di larghezza e 7,9 mm di spessore.

Visto di faccia, si presenta con uno schermo abbracciato da cornici piuttosto sottili e col classico foro in alto a sinistra per la fotocamera posteriore, medesima collocazione per le fotocamere posteriori, raccolte in un modulo che si sviluppa in verticale nella back cover, in plastica nelle colorazioni opache, lucida in vetro.

Prezzo e uscita di OnePlus Nord CE 5G

OnePlus Nord CE 5G arriva in tre colorazioni (Blue Void, Charcoal Ink e Silver Ray), disponibile all’acquisto a partire da 299 euro per la versione 6 – 128 GB nel colore Charcoal, a 329 euro per la versione 8 – 128 GB, anche in Blue Void, e nella 12 – 256 GB in tutti e tre i colori al prezzo di 399 euro.

I preordini sul sito OnePlus inizieranno il 12 giugno alle ore 11:00, mentre su Amazon sarà acquistabile già oggi a partire dalle 16:45. Gli utenti della community di OnePlus avranno invece l’opportunità di ottenere l’accesso anticipato allo smartphone tramite Core Sales su OnePlus.com, dalle 16:25 di oggi, all’1:00 del 12 giugno.