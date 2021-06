L’Amazon Prime Day 2021 si sta avvicinando e, per ingannare l’attesa, in questo momento è disponibile un’offerta ottima per uno smartwatch low cost: Xiaomi Mi Watch Lite.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dello spettacolo stellare che Amazon ha organizzato per festeggiare l’evento, ma anche degli sconti attivati per privati e professionisti e della promozione in favore di piccole e medie imprese.

Oggi stringiamo l’inquadratura su una singola offerta disponibile su Amazon che merita di essere presa in considerazione.

Xiaomi Mi Watch Lite al prezzo minimo su Amazon

Xiaomi Mi Watch Lite non è ovviamente lo smartwatch più completo o avanzato in circolazione, tuttavia, per la fascia di prezzo alla quale appartiene, è piuttosto interessante.

Rispetto alle smartband con le quali si trova a competere sul piano del prezzo, infatti, questo wearable ha dalla sua un design più “da smartwatch” e un display più ampio. Inoltre, rispetto al suo gemello Redmi Watch venduto in Cina, è sprovvisto di microfono (e assistente vocale) e chip NFC, ma è dotato di GPS integrato.

Arrivato ufficialmente in Italia al prezzo di listino di 69,99 euro, Xiaomi Mi Watch Lite è attualmente acquistabile su Amazon – venduto e spedito da Amazon – a 49,99 euro. Si tratta del prezzo più basso mai raggiunto e rappresenta uno sconto del 20% rispetto a quello precedente.

Insomma, se stavate aspettando l’occasione giusta per acquistare questo modello, o più in generale uno smartwatch economico, non vi resta che cliccare sul link sottostante e approfittare di quest’offerta:

Acquista Xiaomi Mi Watch Lite, Nero a 49,99 euro su Amazon.it

Infine, vi ricordiamo che l’Amazon Prime Day 2021 si avvicina, dunque vi conviene aggiungere ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relative agli smartwatch in modo da essere pronti durante il periodo promozionale! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida sui migliori smartwatch del mese.

