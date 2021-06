Vi abbiamo da poco svelato le date in cui si terrà l’edizione 2021 dell’Amazon Prime Day, l’evento dedicato agli iscritti al programma Amazon Prime che quest’anno avrà luogo il 21 e 22 giugno, per iniziare alla grande l’estate. Come di consuetudine l’evento sarà preceduto da una serie di iniziative promozionali di contorno, volte a massimizzare l’interesse degli utenti. Tra questo oggi vi segnaliamo un paio di opportunità di risparmio davvero meritevoli.

Buono sconto da 6 euro

La prima iniziativa è dedicata a tutti e permette di ottenere un buono sconto del valore di 6 euro a fronte di una ricarica del valore di 50 euro da effettuare sul proprio account. Vi basta visitare il link sottostante, selezionare il taglio da 50 euro per ricevere, una volta completato l’acquisto. Il buono da 6 euro sarà disponibile sul vostro account e potrà essere utilizzato a piacimento, anche per acquistare i prodotti in promozione in occasione dell’Amazon Prime Day 2021.

25% di sconto con Amazon Business

Ottima occasione di risparmio anche per i professionisti che decidono di acquistare su Amazon grazie al servizio Amazon Business. Iscrivendosi al programma, pensato per liberi professionisti, piccole e medie imprese ma anche grandi aziende, è possibile ottenere uno sconto del 25%, da utilizzare per acquistare tra gli oltre 250 milioni di prodotti disponibili.

Lo sconto sarà applicato immediatamente al carrello con un risparmio netto del 25% sul prezzo finale, un’occasione da non perdere se dovete rinnovare la vostra attività. Tra i vantaggi di Amazon Business ricordiamo la possibilità di ricevere automaticamente le fatture, sconti esclusivi con i prezzi visualizzati al netto di IVA e spedizioni veloci e gratuite per gli ordini superiori ai 29 euro.

La creazione dell’account è gratuita per cui non dovrete sopportare alcun costo aggiuntivo per iniziare ad acquistare a prezzi vantaggiosi su Amazon. Lo sconto potrà essere utilizzato anche in occasione del Prime Day 2021, per massimizzare il risparmio sui vostri acquisti. Potete iscrivervi al programma utilizzando il link sottostante e riceverete lo sconto una volta completata l’iscrizione.

