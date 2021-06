Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi saranno i protagonisti del Prime Day Show, l’evento musicale con il quale Amazon ha pensato di accompagnare e celebrare il Prime Day. I tre episodi del Prime Day Show saranno presentati in anteprima mondiale a partire dal prossimo 17 giugno su Prime Video, per poi essere resi disponibili per tutti i clienti Amazon (con o senza abbonamento Prime) per i successivi trenta giorni.

Il Prime Day Show di Amazon sarà incredibile

Ogni artista sarà il o la protagonista di ciascun episodio del Prime Day Show. L’episodio curato da Billie Eilish, diciannovenne di Los Angeles nonché una delle più grandi artiste del 21° secolo, sarà ambientato in un quartiere parigino e combinerà musica e spettacolo cinematografico. Nel corso dello show, la cantante interpreterà alcuni nuovi brani tratti dal suo prossimo album “Happier than Ever”.

H.E.R. si esibirà in un tributo musicale all’iconico Dunbar Hotel, un tempo noto come il fulcro della cultura black di Los Angeles degli anni ‘30 e ‘40 e che ha ospitato alcune delle figure più importanti di quel tempo, come Duke Ellington, Lena Horne e Billie Holiday. In questo spettacolo, H.E.R. immagina come sarebbe stato il Dunbar Hotel se fosse esistito nel 2021.

Infine, Kid Cudi proporrà uno spettacolo intercosmico. Collaborando con l’International Space Orchestra, la prima orchestra al mondo composta da scienziati spaziali della NASA Ames Research Center, il SETI Institute e l’International Space University, Cudi lascerà la terra per stabilire una nuova comunità sulla luna.

“Lavorare con Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi, per portare in vita la loro musica attraverso questa esperienza fantastica è stato incredibile,” ha affermato Ryan Redington, VP Music Industry di Amazon Music. “Vedere questi artisti di fama mondiale creare tre show dal più profondo della loro immaginazione è stato diverso da qualsiasi cosa abbiamo fatto sinora. Siamo entusiasti di condividere questa esperienza con i fan per celebrare questi tre straordinari artisti e il Prime Day.”

“Questi artisti iconici non hanno solo rotto gli schemi nella musica ma sono anche narratori ispirati, creatori di cultura e visionari” ha riferito Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. “Siamo emozionati di collaborare con Billie, H.E.R. e Cudi per portare questi eventi speciali, autentici e profondamente personali, ai fan di tutto il mondo per celebrare il Prime Day”.

Gaia e i Pinguini Tattici Nucleari in diretta su Twitch!

Questa non è l’unica iniziativa pensata da Amazon per celebrare il Prime Day, che per quest’anno si svolgerà il 21 e il 22 giugno. Oltre al Prime Day Show, si terrà – infatti – il Prime Day Live, un evento in diretta streaming presentato da Amazon Music e che vedrà la presenza di due tra gli artisti e band italiani più apprezzati. Parliamo di Gaia e dei Pinguini Tattici Nucleari.

La diretta potrà essere seguita il 18 giugno alle ore 18:30 sul canale Twitch di Amazon Music Italia e nell’app Amazon Music.