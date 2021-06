Iliad, assieme a Altroconsumo, ha realizzato la guida “Trasparenza al telefono” che ha come obiettivo quello di offrire a tutti gli utenti “uno strumento facile da consultare per orientarsi al meglio nel confronto con offerte e operatori di telefonia mobile e fissa“.

Una guida per tutti gli utenti

L’operatore mobile, che della trasparenza ha sempre fatto il suo cavallo di battaglia, si posiziona così in prima fila per dare l’opportunità ad ognuno di noi di scoprire in completa consapevolezza quelle che sono le occasioni più vantaggiose in un mercato spesso caratterizzato invece da grande complessità e confusione.

La guida, scaricabile al link in calce alla news previa registrazione, è suddivisa in quattro sezioni: “Prima di scegliere la tariffa“, “Parole d’ordine: trasparenza“, “Dalla parte dell’utente” e “Questione di qualità“. L’operatore telefonico, che è stato recentemente eletto dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza come miglior operatore per qualità e prezzo nel 2021, offre a tutti un vademecum concreto per capire cosa cercare in una offerta di telefonia.

“Da sempre, il nostro obiettivo è parlare in maniera sincera alle persone, proponendo una rete di alta qualità e offerte trasparenti e generose. Oggi Iliad è a quota 7,5 milioni di utenti e questo successo ci motiva a fare sempre meglio” commenta Benedetto Levi, Amministratore Unico di Iliad Italia. “La guida ‘Trasparenza al telefono’ è dunque un ulteriore strumento di vicinanza alle persone e per questo non possiamo che dichiararci orgogliosi della collaborazione con Altroconsumo“.

Scopri la guida “Trasparenza al telefono”

