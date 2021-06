La serie Samsung Galaxy S22, che seguendo il trend degli ultimi anni potrebbe essere composta da tre modelli, dovrebbe disporre di un comparto fotografico rinnovato: chi però si aspetta l’implementazione di una fotocamera anteriore sotto al display potrebbe rimanere deluso. Scopriamo le ultime.

Niente fotocamera sotto al display per i Samsung Galaxy S22?

In base a quanto riportato da fonti sud-coreane, Samsung avrebbe deciso di non utilizzare una fotocamera sotto al display per la serie Samsung Galaxy S22. Questa soluzione non garantirebbe infatti una qualità dell’immagine adatta a un flagship e al device più importante del produttore, almeno per il momento, e richiederebbe dei ritardi per quanto riguarda la commercializzazione.

Resta invece possibile un debutto con l’eventuale Samsung Galaxy Note atteso nella seconda metà del 2022, quando la tecnologia sarà forse più matura, anche se non è da escludere l’utilizzo già sul nuovo pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 3. Per quest’ultimo il produttore potrebbe infatti “rischiare” un po’ di più, con la consapevolezza che gli utenti avranno a disposizione anche le altre fotocamere per i selfie.

Cosa vi aspettate da Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra? Fatecelo sapere qui in basso.

in copertina Samsung Galaxy S21 Ultra

Potrebbe interessarti: Samsung Galaxy S21 Ultra dopo 5 mesi