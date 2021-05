Senza ombra di dubbio Samsung è al momento l’unica azienda con un portfolio di smartphone pieghevoli valido, ben strutturato e soprattutto apprezzati dal pubblico e dalla stampa di settore. Con Samsung Galaxy Z Fold 3, foldable di fascia alta atteso nei prossimi mesi, sembra che il colosso sudcoreano sia intenzionato ad alzare l’asticella verso un nuovo livello.

Tasti touch al posto di quelli fisici?

Una serie di immagini relative ad un brevetto Samsung pubblicato dal WIPO (World Intellectual Property Office) nella giornata di ieri, svelano che l’azienda starebbe valutando la produzione di uno smartphone pieghevole sprovvisto di tasti fisici. Secondo le ricostruzioni effettuate dai colleghi di Letsgodigital, sembra che questo smartphone sia munito di una porzione touch lungo i lati lunghi del dispositivo, dove normalmente dovrebbero trovarsi i tasti fisici.

Le informazioni contenute nel brevetto indicano almeno due tipologie differenti di interazione: tramite tap oppure tramite swipe. Il primo dovrebbe mimare in tutto e per tutto la pressione singola di un tasto fisico, come ad esempio quello di accensione/spegnimento, mentre il secondo per bilanciare il volume tramite una serie di swipe.

Samsung punta tutto sui foldable

Brevetti a parte, un articolo pubblicato in Sud Corea sottolinea che l’azienda è focalizzata ad espandere la sua supremazia all’interno del mercato degli smartphone pieghevoli. Le ultime stime, infatti, indicano che Samsung avrebbe programmato di vendere 7 milioni di dispositivi pieghevoli entro quest’anno, di cui almeno 4 milioni provenienti solo da Samsung Galaxy Z Fold 3.

Gli analisti di mercato consigliano prudenza riguardo questi numeri: tante variabili entrano in campo quando si parla di questi prodotti, come ad esempio l’effettivo appeal che gli smartphone potrebbero non avere verso il pubblico, per non parlare poi del potere di acquisto profondamente ridimensionato per via degli effetti che il Coronavirus ha avuto e sta ancora avendo sull’economia globale.

