Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è il primo smartphone Galaxy serie S del colosso sudcoreano a supportare la S Pen, la stylus da sempre elemento caratteristico della famiglia Samsung Galaxy Note. Da mesi numerosi rumor indicano che la compagnia sudcoreana avrebbe deciso di non presentare il successore di Samsung Galaxy Note 20, ma che piuttosto avrebbe puntato tutto su Samsung Galaxy Z Fold 3, anch’esso atteso con il supporto alla S Pen.

Samsung Galaxy Note ritorna nel 2022

Però, un inedito rumor pubblicato in rete dal leaker Tron, scommette che l’azienda starebbe valutando il ritorno della serie Galaxy Note per il 2022. Il motivo di questo incredibile cambio di passo, se fosse confermato, dipenderebbe dal fatto che le vendite del modello Samsung Galaxy S21 Ultra 5G non avrebbero soddisfatto le aspettative dell’azienda, nemmeno considerando il supporto della S Pen.

Per tale motivo sembra che gli executive Samsung starebbero riconsiderando l’idea di tornare sui propri passi e sviluppare uno smartphone in grado di offrire pieno supporto alla stylus, con tanto di vano interno – ad oggi assente su Samsung Galaxy S21 Ultra 5G e potenzialmente anche su Samsung Galaxy Z Fold 3.

Cosa ne pensate di questo rumor? Secondo voi fa bene Samsung a valutare il ritorno della serie Galaxy Note? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

