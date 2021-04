I sensori fotografici realizzati da Samsung rendono gli smartphone della compagnia sudcoreana tra i migliori sul mercato, ed in queste ore gli ultimi rumor gravitano attorno alle future mosse della compagnia per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi sensori da 200 MP.

200 MP per Samsung Galaxy S22?

Le voci di corridoio pubblicate in rete da leaker del calibro di Ice Universe e Digital Chat Station, indicano che l’azienda sarebbe pronta a lanciare un nuovo sensore da 200 MP entro quest’anno e che Samsung Galaxy S22 potrebbe essere il primo smartphone a montarlo.

Il modello Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è visto da molti come uno dei migliori smartphone in circolazione per scattare foto in (quasi) qualsiasi condizione, ma i rumor più recenti puntano l’attenzione sull’eventuale arrivo di un sensore da 200 MP con pixel da 0.64µm.

Come ben sappiamo sembra che la compagnia sudcoreana stia rivalutando la propria strategia per quanto riguarda l’implementazione di sensori da tanti MP a favore invece di un approccio più simile a quello di Google e Apple, dove “semplici” sensori a due cifre sono in grado di offrire scatti di elevata qualità grazie alla elaborazione software.

Mancano ancora molti mesi prima del lancio della famiglia Samsung Galaxy S22, pertanto è probabile che l’azienda possa valutare l’implementazione di varie tipologie di sensori prima di scegliere quello definitivo.

In copertina Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

