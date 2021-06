Alla fine dello scorso anno, Google One ha introdotto una rete privata virtuale (VPN) per rendere l’abbonamento a tale servizio di archiviazione un’offerta un po’ più allettante e ora il colosso di Mountain View ha deciso di consentire agli utenti di specificare quali app possono bypassare la VPN.

Google One permette di ignorare la VPN

Per sfruttare tale nuova possibilità è necessario dal feed Home toccare la scheda “Abilita VPN”, in modo da aprire la pagina delle impostazioni e un prompt nella parte inferiore dello schermo informa gli utenti dell’introduzione di questa funzionalità:

Puoi consentire ad app specifiche di ignorare la VPN e utilizzare la rete del tuo telefono

Per accedere alla schermata che consente di gestire la nuova feature è necessario andare in “Visualizza impostazioni”, sotto la preferenza “Blocca Internet se VPN si disconnette”: la pagina “Bypass VPN” di Google One mostra un elenco di tutte le applicazioni installate sul dispositivo e con un semplice tocco del segno “più” vengono aggiunte alla sezione “App che bypassano VPN”.

Il team di Google spiega che questa nuova feature può essere utile in una serie di ipotesi:

se è necessario utilizzare siti Web e servizi che bloccano l’utilizzo della VPN

se un’app deve utilizzare la rete del provider di telefonia mobile per trovare informazioni relative all’account dell’utente (ad esempio, per verificare se è un cliente)

se non è possibile utilizzare un dispositivo nella rete locale mentre la VPN è connessa

se l’utente desidera trasmettere contenuti in streaming e la privacy non lo preoccupa

Google invece consiglia di non bypassare la VPN nel caso di applicazioni in cui l’utente desidera crittografare la propria attività di navigazione o quando teme che possano essere messi a rischio i propri dati.

Questa nuova feature richiede la versione 1.99 di Google One, che può essere scaricata da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: