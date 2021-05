Poche ore fa Samsung Galaxy A22 – o meglio, Samsung Galaxy A22s 5G – veniva svelato niente di meno che da Google Play Console, ma in queste ore un importante leak ci permette di scoprire quasi tutto su Samsung Galaxy A22 4G e Samsung Galaxy A22 5G.

Gemelli separati alla nascita

Le informazioni pubblicate dal leak ci danno modo di scoprire le caratteristiche degli smartphone, il design e una buona porzione della scheda tecnica. Come possiamo notare dalle immagini sottostanti, Samsung Galaxy A22 4G e Samsung Galaxy A22 5G sono virtualmente identici, a tal punto da sembrare quasi lo stesso modello.

La più grande differenza estetica fra i due dispositivi risiede nel modulo fotografico principale – tre sensori per Samsung Galaxy A22 5G e quattro sensori per Samsung Galaxy A22 4G – e il sensore per le impronte digitali. Da questo punto di vista, secondo i render pubblicati, sembra proprio che il modello Samsung Galaxy A22 5G faccia uso di un pannello LCD; di contro, è quasi certo che Samsung Galaxy A22 4G utilizzi invece un display AMOLED con sensore per le impronte integrato. Frontalmente entrambi i dispositivi dovrebbero montare un notch a goccia.

La scheda tecnica (quasi) senza segreti

Venendo alla scheda tecnica, Samsung Galaxy A22 4G dovrebbe montare un display AMOLED da 6,4 pollici a risoluzione HD+ refresh rate a 60 Hz. Il processore potrebbe essere MediaTek Helio G80, ma purtroppo non conosciamo né la RAM né lo spazio di archiviazione presente. Il sistema fotografico sarebbe costituto da lenti da 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP, mentre frontalmente è probabile una lente da 13 MP.

Il modello Samsung Galaxy A22 5G, invece, è atteso con un display LCD da 6,4 pollici a risoluzione Full HD+, processore MediaTek Dimensity 700, tre lenti da 48 MP + 5 MP + 2 MP e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W.

